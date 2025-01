Ilgiorno.it - Strada provinciale. Operai al lavoro per il taglio piante

Da lunedì 27 gennaio e sino al termine dei lavori, comunque non oltre il prossimo 7 marzo, chiusura totale al traffico in tre fasce orarie sulla11 per Tartano. La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di transitabilità mediante ildi alberi nei pressi della, l’unica per altro, che congiunge le varie località poste a valle e a monte. Lo stop al traffico è previsto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.45, dalle 10.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.15. Tre fasce orarie che corrispondono ad altrettante finestre che consentiranno di muoversi, andare a scuola e ale fare ritorno alle proprie abitazioni senza particolari disagi. Nelle "finestre" diurne di riapertura la ditta esecutrice dei lavori avrà facoltà di istituire il senso unico alternato, in base alle esigenze di cantiere.