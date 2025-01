Imolaoggi.it - Stellantis annuncia investimenti negli Usa

Leggi su Imolaoggi.it

Stati Uniti, divenendo la prima casa automobilistica nell’era Donald Trump a prendere l’iniziativa In una lettera ai dipendenti americani, il chief operating officer del Nord America Antonio Filosa illustra le prossime mosse della società. Mosse, spiega, che rientrano nel “nostro impegno a investire nelle nostre attivitàStati Uniti per far.