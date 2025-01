Forlitoday.it - "Start-Hub 2025" per fare impresa under 35: torna l'evento in corso della Repubblica

Leggi su Forlitoday.it

Martedì 28 gennaio dalle 18:00 alle 21.30, va in scena la seconda edizione di-Hub l’annuale, a ingresso libero, del progetto Hub-Fo promosso dal Comune di Forlì per sostenere i giovani che vogliono sviluppare la propria idea d’, di associazione e in generale di sviluppo.