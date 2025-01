Messinatoday.it - Stadio Celeste, un murale ricorderà l'ex bomber Schillaci

Leggi su Messinatoday.it

In attesa dell'intitolazione delloGiovannial compiantoTotòsarà collocato unper l'ex attaccante del Messina morto nel settembre scorso a causa di una malattia. Ieri in V Commissione consiliare al Comune si è dibattuto dii arte come strumento di.