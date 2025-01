Bubinoblog - SPLENDIDA CORNICE: UNA BOCCATA D’ARIA FRESCA TRA SATIRA, CULTURA E DIVERTIMENTO

Leggi su Bubinoblog

L’intrattenimentole e l’approfondimento sono ben incarnati da Geppi Cucciari e il suo “” il programma di Raiche coniuga, in onda il giovedì sera su Rai3.Tra i protagonisti del 23 gennaio 2025 lo scrittore Erri De Luca, con la sua ultima opera “L’età sperimentale”, diventata anche un documentario scritto e interpretato dallo stesso autore e disponibile dal 25 gennaio in esclusiva su RaiPlay.Sarà poi la volta di Bruno Voglino, uno dei più grandi autori televisivi e talent scout, degli attori Carla Signoris, Marcello Cesena, Filippo Nigro, e della giornalista Giovanna Botteri.E ancora, dal mondo musicale, il cantautore e musicista Renzo Rubino e la cantautrice Nathalie. Inoltre, in collegamento da Gaza, la piccola chef Renad Attallah, e, sempre il collegamento, il MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggi Calabria, celebre per l’esposizione permanente dei “Bronzi di Riace”.