Spagna socialista all'assalto dell'Eucarestia

Il vescovado di Segovia, seguendo la dottrina, pone il veto alla comunione per una coppia omosessuale. Apriti cielo: il ministro dell’Uguaglianza urla alla Costituzione violata e invoca l’intervento dei giudici. Ma lo Stato iberico non è aconfessionale?Attacco alle diocesi che propongono percorsi di «conversione» per persone Lgbt.Lo speciale contiene due articoli.