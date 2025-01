Primacampania.it - Spaccio nella movida di piazza Bellini, 31enne arrestato dai Carabinier

NAPOLI –, tarda serata. Ii del nucleo operativo si confondono tra chi si gode ladel centro.Sono in borghese, disseminati in più punti della.Fanno in fretta a individuare chi approfitta della folla per smerciare droga.E' Fabakary Touray,di origini gambiane e con precedenti specifici.Lo circondano mentre cede 5 dosi di hashish a 2 clienti diversi.Ilnon si lascia ammanettare facilmente e si oppone con violenza all'arresto. Quando viene immobilizzato, i militari gli trovano in tasca altre 16 dosi della stessa sostanza e 250 euro provento di. Ora è in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.I due assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.