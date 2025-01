Quotidiano.net - Sospensione dell'app Cbp One blocca 33 mila migranti in Messico

La'app Cbp One che consentiva ai, sino al 20 gennaio scorso, di prenotare gli appuntamenti per ottenere l'ingresso legale negli Stati Uniti, hato 33persone in partenza dal. Lo riferisce al sitoa rivista messicana Proceso, Alberto Xicoténcatl Carrasco, il direttorea Casa del Migrante di Saltillo, la città più grandeo Stato messicano nord-orientale di Coahuila, confinante con il Texas. "Ci sono treappuntamenti già fissati ed è stato cancellato il Cbp One, che aveva già 30appuntamenti in lista d'attesa. Ciò significa che in questo momento ci sono 33personete in, senza sapere che tipo di azioni verranno intraprese a breve termine e che, sicuramente, hanno uno status di immigrazione irregolare qui (in, ndr) e che non possono essere ospitati nei rifugi, già al limitea capienza, per un tempo indefinito", ha spiegato Carrasco.