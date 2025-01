Oasport.it - Sinner scherza su Vagnozzi: “Di mano é meglio di me, ma sul resto…”

Non è facile veder sorridere Jannikal termine di un match di tennis di alto livello, specie nel corso di un torneo importante come gli Australian Open. Il collega Matteo Zorzoli di Eurosport è riuscito in questa “impresa”, sottoponendo un interrogativo che un po’ di ilarità nel n.1 del mondo l’ha suscitata., prima della sfida nettamente vinta contro l’australiano Alex de Minaur, si è allenato su un campo indoor con i suoi due allenatori, Simonee Darren Cahill, che gli hanno fatto da sparring contemporaneamente, in una modalità “2 vs 1”.Alla domanda del collega (“la smorza di dritto dio di?“), il pusterese ha risposto in questo modo: “Simone è migliore, comenon c’è paragone. Tutto il resto sono migliore io, secondo me. La sensibilità sua è superiore.