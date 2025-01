Secoloditalia.it - Sinistra in cattedra, lezioni anti-Meloni: a Bolzano un prof (armato) denunciato per scritte offensive

Sarebbe l’autore di alcunepresenti su un quadro elettrico dell’illuminazione pubblica, una delle quali in inglese offensiva nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia. Per questo motivo un uomo, insegnante in un istituto della provincia di, è statodai carabinieri didopo essere stato trovato con un taser, uno spray al peperoncino, un’asta telescopica con impugnatura, un coltello a serramanico, 2 kubotan e diversi pennarelli indelebili.L’insegnate, quando è stato fermato da una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di, era incappucciato e ha tentato di giustificarsi riferendo di voler cancellare quanto scritto: deve rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, detenzione e porto abusivo di armi, porto di armi od oggetti atti ad offendere.