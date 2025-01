Ilgiorno.it - Si celebra il patrono dei vigili. Pronti report e nuovo stemma

Leggi su Ilgiorno.it

Le polizie locali di Cormano e di Bresso sono in festa per lezioni di San Sebastiano,deiurbani. Si comincia a Cormano, domani alle 9, con la messa nella chiesa SS. Salvatore di via Roma e, alle 10.30, con la benedizione degli autoveicoli in dotazione al Comando in piazza Scurati. Poi, dalle 11, nella sala del consiglio comunale, dopo i saluti istituzionali del sindaco Luigi Magistro, il comandante deiMarco Falconelli presenterà ildelle attività svolte nel 2024. A Bresso, invece, la manifestazione di San Sebastiano è prevista sabato 25 gennaio: alle 9 ci sarà la messa nella chiesa Santi Nazaro e Celso di via Roma e, a seguire, nella vicina sala Don Giussani di piazzetta Cavour il sindaco Simone Cairo e la comandante Maria Colangelo consegneranno gli encomi.