Monzatoday.it - Seveso, nel quartiere torna il supermercato: l'inaugurazione

Leggi su Monzatoday.it

Ildi San Pietro, a, ritrova il suo. Il nuovo punto vendita Migross è stato inaugurato la mattina del 23 gennaio, in via Adua. Con l'apertura, il servizio colma un vuoto commerciale in uno dei popolosi quartieri centrali della città. Il locale è stato oggetto di.