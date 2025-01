Lanazione.it - Sestese-Massese 1-0: ai supplementari Biondi decide la finale della Coppa Toscana d’Eccellenza

Firenze, 22 gennaio 2025 – Ci ha creduto di più laed alla fine è stata lei ad alzare la. Lasi deve accontentare di aver “vinto” ladegli spalti con un tifo irriducibile di un migliaio di supporter. E’ stata una sfida nervosa e bloccata nella quale le occasioni da rete sono state davvero poche. Al 7’ laha colpito una clamorosa traversa con un tiro da fuori di Buffa. Laè uscita fuori a metà tempo rendendosi pericolosa su corner al 33’ con un colpo di testa di Cirillo sventato da Mariani. Agli apuani al 35’ è stato annullato un gol a Bertipagani per un fuorigioco non apparso chiaro. Nella ripresa non è successo praticamente nulla ed isono stati una logica conseguenza. All’extra time laha trovato l’episodio giusto al 13’ conbravo ad infilare di testa su calcio d’angolo.