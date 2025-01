Novaratoday.it - Servizio civile universale: 65 posti disponibili in provincia di Novara

Leggi su Novaratoday.it

65su tutto il territorio novarese per il.Con ilgiovani tra i 18 e i 28 anni vivono un’esperienza continuativa di 12 mesi, vengono formati per realizzare attività in ambito culturale, ambientale, assistenziale, aiutando altri.