.com - Serie A, probabili formazioni: Vlahovic torna titolare, Conceicao ritrova Morata

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lain campo per la 22esima giornata. Si parte venerdì 24 gennaio con l’anticipo Torino-Cagliari. Sabato 25 invece l’Atalanta sarà impeganta nella trasferta di Como, mentre alle 18 andrà in scena il big match Napoli-Juventus. Il Milan ospita il Parma nel lunch match di domenica 26, con la Roma che volerà a Udine e l’Inter a Lecce. Alle 20.45 invece è in programma lo scontro Champions dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina. A chiudere la giornata due partite in programma lunedì 27: Venezia-Hellas Verona e Genoa-Monza. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Gineitis, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.