Liberoquotidiano.it - "Se viene tutto l'Egitto, qualcuno farà del male". I maranza minacciano Milano e l'Italia | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

padroni di. Quanto testimoniato dalle telecamere di Fuori dal Coro è una situazione a dir poco fuori controllo. Nel capoluogo lombardo, infatti, giovani immigrati tengono sotto scacco i cittadini tra risse, illegalità e malavita. "Ma voi avete rispetto per le forze dell'ordine?", chiede l'inviata di Mario Giordano a due ragazzi. La risposta è scontata: "Noi? Assolutamente no. Non rispetto nessuno". E i due sono in buona compagnia. Poco più in là, in un'altra zona, ecco che un gruppetto non è da meno. "Sel'qua - dice uno di loro -, è ovvio chedel". Solo pochi giorni fa, dieci "" hanno aggredito e violentato una ragazza fuori dalla discoteca Alcatraz. "La giovane - spiega l'inviata di Rete 4 - si era appartata con il fidanzato, quando è stata accerchiata".