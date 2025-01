Fanpage.it - Scoppia un incendio in un’officina nel centro di Calcinato: ferita una persona mentre spegneva le fiamme

Leggi su Fanpage.it

Unaè rimastanell'to nel pomeriggio del 23 gennaio a(Brescia). Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ad andare a fuoco è stata un'officina e per poco lenon si sono propagate fino a una pompa di benzina.