Veronasera.it - Scoppia un incendio in un capannone agricolo: vigili del fuoco al lavoro

Leggi su Veronasera.it

Nella mattinata di giovedì idelsono stati chiamati all'intervento a Montecchia di Crosara, per undivampato in un. La chiamata alla centrale operativa è arrivata intorno alle 8.40 e in località Casarotti si sono dirette una squadra da Caldiero.