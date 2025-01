Parmatoday.it - Scontro tra due auto in via Pasubio: un ferito

Un incidente stradale, il terzo del pomeriggio di giovedì 23 gennaio, si è verificato a Parma, in vianel quartiere San Leonardo. Per cause in corso di accertamento alle 15.45 duesi sono scontrate. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118, che hanno prestato le prime cure.