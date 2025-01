Parmatoday.it - Scontro tra due auto a Noceto: feriti in ospedale

Grave incidente stradale poco prima delle ore 14.30 di giovedì 23 gennaio a, in via Borghetto. Per cause in corso di accertamento duesi sono scontrate. In seguito allo schianto due persone sono rimaste ferite. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori.