Scontri tra tifoserie nel centro di Roma: tre spagnoli accoltellati dagli ultras della Lazio

, 23 gennaio 2025 – Scontro traneldi: tre tifosiultra. È stata una guerriglia urbana quella che nella notte ha messo a ferro e fuoco le stradeCapitale alla vigiliapartita di Europa League trae Real Sociedad. Fumogeni, petardi, bastoni e coltelli. E ancora: calci, pugni, bombe carta e inseguimenti nelle strade del quartiere Monti. Uno squadrone di biancocelesti incappucciati ha aggredito glicon una violenza mai vista. Un’ottantina di laziali sferrati contro 70 tifosi del Real. Tutto è iniziato in un locale di via Leonina, dove gli italiani hanno preso di mira gli. E lì è scoppiato l’inferno, le sedie del locale usate per picchiare i sostenitori. Gli aggressori sono poi fuggiti quando hanno sentito arrivare la polizia.