Scende dall’auto e viene investito

Curioso incidente nella notte, in via Bormioli. Una donna è scesa dalla sua auto e, per cause in corso d'accertamento, è stata colpita dalla stessa mentre pensava fosse ferma nel parcheggio. Ha rimediato ferite giudicate di media gravità dai sanitari, arrivati sul posto per i soccorsi.