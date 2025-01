Zon.it - Sapri, denuncia il marito per violenza domestica: scatta l’allontanamento

, una donna di 40 anni è finita al pronto soccorso dell’ospedale locale dopo essere stata aggredita daldi 52 anni. La vittima ha subitoto l’accaduto ai carabinieri, rivelando che non si trattava del primo episodio di.Come riportato da SalernoToday, dopo aver ricevuto le cure necessarie, la donna è stata supportata da un centro anti, che l’ha condotta in una struttura protetta. I carabinieri, informata la Procura di Lagonegro, hanno adottato misure immediate: ilè stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto al controllo di un braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.Segui ZON.IT su Google News.