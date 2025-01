Santanchè Tajani | siamo garantisti eventuali dimissioni sua scelta

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 gen. (askanews) – “per tutti, dall’ultimo al più importante cittadino italiano”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa margine del Meeting Europa-Usa 2025. Sfide transatlantiche”, a Roma. “Per la Costituzione della Repubblica si è innocenti finché non c’è una sentenza definitiva. Quindi per me, finché non c’è una condanna in terzo grado, chiunque è innocente. L’abbiamo detto fin dall’inizio. Noi non abbiamo chiesto ledel ministroperché, ripeto, in base alla Costituzione della Repubblica la, finché non c’è una condanna definitiva, è innocente. È unasua, ma certamente non è una nostra richiesta”, ha detto. L'articolosuaproviene da Ildenaro.