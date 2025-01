Fremondoweb.com - San Salvatore, sorpresi a rubare rame e ottone: fermate due persone

Leggi su Fremondoweb.com

Comunicato Stampa Continua senza sosta l’attività di contrasto ai furti nella valle telesina. L’intensificazione dei servizi esterni, così come disposto dal Prefetto di Benevento in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a un altro . ContinuaL'articolo Sandueproviene da Fremondoweb.