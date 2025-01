Ilgiornaleditalia.it - Salute, con diabete rischio cuore più che raddoppiato

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Diabetologi Sid, 'legame con patologie cardiache tempesta perfetta, tra sfide più significative per clinici di oggi' Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il legame trae patologie cardiache per il sistema cardiovascolare rappresenta una "tempesta perfetta". Per i diabetologi "è tra le s