Rutte | europei arrivino a 2% spesa Nato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.35 Il problema "è che in Europa spendiamo troppo poco nella Difesa" e che non tutti i membri dellahanno raggiunto il target del 2%. Lo ha detto il segretario generale,a Davos invitando i membridell'Alleanza a raggiungere il target del 2%. Un altro problema, ha aggiunto, "è che il 2% non si avvicina neanche a quello che sarebbe sufficiente" per gli impegni della