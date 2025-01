Anteprima24.it - Rubano rame e ottone: due uomini fermati nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiContinua senza sosta l’attività di contrasto ai furti nella valle telesina. L’intensificazione dei servizi esterni, così come disposto dal Prefetto di Benevento in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a un altro colpo. Dopo l’arresto dei 3 soggetti di origine albanese nel territorio di Solopaca (BN) la sera di martedì, ieri sera una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) ha notato un’autovettura ferma all’interno della dismessa caserma Forestale di San Salvatore Telesino (BN). L’insolita presenza ha insospettito i militari che – congiuntamente ad una pattuglia del Commissariato di Telese Terme chiamata in ausilio – hanno fatto irruzione all’interno della struttura sorprendendo dueoriginari del napoletano che, utilizzando attrezzi da lavoro, stavano asportando tubazioni idrauliche e materiale ferroso sia inche