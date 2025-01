Romaniaestrema destra ha ufficialmente che sosterrà sempre CALIN GEORGESCU il presidente sovranista

Unlimitednews.it - Romania,estrema destra ha ufficialmente che sosterrà sempre CALIN GEORGESCU il presidente sovranista

La leadership del partito di estremarumeno AUR SOS POT INSIEME hanno deciso di appoggiare il candidato indipendente filo-russo C?lin, nonostante le differenze su questioni chiave come le basi NATO in Romania.In una riunione straordinaria tenutasi mercoledì, il Consiglio direttivo nazionale (CNC) dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR) ha votato per sostenere quella che ha descritto come la “volontà” del popolo rumeno nelle elezioni del 24 novembre 2024, appoggiandocome candidato indipendente.La Corte costituzionale ha annullato il primo turno delle elezioni presidenziali, tenutosi il 24 novembre dello scorso anno, cheaveva vinto. La Corte ha citato “gravi difetti nel processo elettorale per tutta la sua durata”.Il sostegno asignifica che il leader dell’AUR George Simion non si presenterà alle elezioni presidenziali di maggio.