Roma studente 17enne accoltellato da coetanei a Testaccio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lite tra ragazzi a scuola finisce nel sangue. Unofilippino è statoin Piazzaintorno alle 15.30. Dai primi riscontri, ad aggredirlo sarebbe stato uno ragazzo di origini egiziane insieme a un altro giovane, dopo un litigio in classe. Loè stato trasportato in codice rosso in .