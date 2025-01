Roma ko 1-0 ad Alkmaar, sfuma qualificazione diretta a ottavi Europa League

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Pesante ko per laadcontro l'Az. I giallorossi perdono 1-0 con un gol di Parrott al 35' della ripresa e dicono addio alle speranze diaglidi finale di. Per i capitolini sarà decisiva la sfida tra sette giorni all'Olimpico con l'Eintracht Francoforte per centrare .