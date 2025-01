Calcionews24.com - Roma, Farioli il successore di Ranieri? Il retroscena con Ghisolfi

, Francecoè uno dei profili che piace alla dirigenza giallorossa per la prossima stagione: le parole die ilcon«Penso che è un allenatore giovane che sta facendo bene in una piazza difficile ed esigente come quella di Amsterdam, dell’Ajax.E aspetterà»: così ieri sera in conferenza stampa Claudio