Lalucedimaria.it - Rischia di rimanere paralizzato: va in visita da Padre Pio e guarisce

Leggi su Lalucedimaria.it

I miracoli compiuti daPio da Pietrelcina, non sono solo quelli avvenuti dopo la sua morte e che lo hanno fatto diventare Santo. Anche quando il frate era in vita, ha compiuto innumerevoli prodigi che, nel corso degli anni, sono stati messi per iscritto e raccolti anche dai frati che vivevano insieme a San . L'articolodi: va indaPio eproviene da La Luce di Maria.