Ilgiorno.it - Rischia di morire asfissiata dal gas e o far saltare il palazzo: anziana di 80 anni salvata dalla polizia locale

BRUGHERIO –va didal gas in casa sua. O di fartutto il. Ci hanno pensato a salvarla gli agenti delladi Brugherio, che con l’aiuto dei servizi sociali si sono presi carico (e cura) di quella vecchietta che viveva in condizioni di totale insicurezza nel suo appartamento. La segnalazione (anonima) era partita da un vicino di casa. Servizi sociali esono intervenuti constatando la grave situazione di pericolo all'interno dell'appartamento in cui viveva da sola la signora di oltre 80. Accertato in particolare che mancavano le condizioni minime di sicurezza nell’impianto del gas per uso domestico, si è pertanto proceduto a contattare d'urgenza il servizio di assistenza emergenza del fornitore del gas che e' intervenuto prontamente mettendo i sigilli mentre gli agenti ponevano sotto sequestro il contatore.