RILEGGI LIVE – La conferenza di Conte

Segui su SpazioNapoli le parole di Antonioa pochi giorni da Napoli-Juventus, valida per la 22a giornata: dal mercato alle ultime di formazioniAntonioinstampa presenta una gara mai banale come Napoli-Juventus: il suo presente contro il suo passato. Il tecnico azzurro deve fare i conti con l’assenza di Buongiorno, sulla via della guarigione dopo un mese di stop; ma anche sull’assenza dell’esterno d’attacco che dovrà sostituire Kvaratskhelia. Manna non è riuscito ancora a chiudere Garnacho o Adeyemi.La Juve resta ancora a zero sconfitte in campionato, ma è ben distante dagli Azzurri, visto i 13 pareggi accumulati. Tredici come i punti che dividono le due squadre. La prima domanda è proprio sul passato da allenatore in bianconero e sul suo cambiamento:“Ho trascorso 16 anni tra calciatore e allenatore alla Juventus.