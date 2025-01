Udinetoday.it - Rhythm of the dance, toccherà anche Udine il tour dello spettacolo record d'incassi

Leggi su Udinetoday.it

Venticinque anni dicon oltre 7 milioni di spettatori in più di 50 Paesi del mondo. Sono i numeri diof the, il grandedella NationalCompany of Ireland (Compagnia Nazionale di Danza Irlandese) con alcuni tra i più importanti ballerini campioni mondiali di danza.