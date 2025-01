Quotidiano.net - René Benko, udienza di convalida domani a Vienna dopo arresto a Innsbruck

Leggi su Quotidiano.net

E' prevista giàl'diper, il tycoon tirolese arrestato questa mattina nella sua villa ad. In un primo momento - scrive l'Apa - era stata ipotizzata l'in videoconferenza. Nel frattempo si intensificano invece le voci, secondo le quali il trasferimento adisarebbe già in corso. A questo punto è probabile un suo collocamento nel carcere Josefstadt, manca però la conferma ufficiale, precisa l'Apa. In caso dipotrebbe essere trattenuto in custodia cautelare per 14 giorni.