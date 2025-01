Modenatoday.it - Recuperato uno scooter rubato all’interno dell’ex Cra Ramazzini

Leggi su Modenatoday.it

A distanza di un paio di mesi dal furto, un 70enne si è visto restituire lodalla Polizia locale di Modena che addirittura lo ha aiutato a condurlo a mano fino a casa dal momento che il mezzo non si metteva in moto.Mercoledì 30 ottobre, infatti, l'uomo si era diretto in via San.