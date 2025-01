Cesenatoday.it - Recuperato il corpo senza vita di un uomo nelle acque del fiume Rubicone: era a 50 metri dalla sua casa

Leggi su Cesenatoday.it

E' statonella mattinata di oggi, giovedì, intorno alle 12, ildi undi circa 70 annidel, nella frazione di Capanni, a Savignano sul, in una zona non distante dal centro commerciale 'Iper'. Sul posto, in viaDestra.