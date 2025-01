Justcalcio.com - Ranking Uefa: la situazione, quante chance ha l’Italia di avere 5 squadre in Champions League|Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 00:51:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:: lahadiinCalciomercato.com Home: lahadiinAFP via Getty Images La prima parte della due giorni diè andata e, tra gol e rimonte, ha rimescolato le carte della classifica. Come accade per ogni turno però i risultati impattano anche sulstagionaleper il 2024/25.