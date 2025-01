Palermotoday.it - Raccolta differenziata in centro storico al via fra un mese, i bidoni saranno distribuiti anche in corso Tukory

Leggi su Palermotoday.it

Domenica 26 gennaio dalle 8 alle 12, in, all'altezza della chiesa di Sant'Antonio di Padova, sarà possibile ritirare iper la"porta a porta" in vista dell'avvio del servizio previsto per giovedì 27 febbraio.Palermo ultima in Italia per la.