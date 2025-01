Feedpress.me - Primo stop a Trump, giudice boccia l'abolizione dello ius soli: "E' palesemente incostituzionale"

Leggi su Feedpress.me

per Donald. Unha bloccato temporaneamente il decreto esecutivo per abolire lo ius, bollandolo come «». Il presidente Usa ha annunciato l’intenzione di fare ricorso. Latura è un colpo agli sforzi del presidente americano di riscrivere le leggi sull' immigrazione a tempi record, di decreto in decreto. L’ius