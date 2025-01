Sport.quotidiano.net - Primavera, il turno infrasettimanale. Sassuolo ko a Zingonia, l’Inter prende la testa

Ventunesimotrionfale con poker di vittorie per le squadre lombarde in1. La copertina di giornata se lasenza dubbio l’Atalanta, che ha dominato 3-1 la capolistauscendo così dalla zona playout. Ala Dea è passata in vantaggio dopo quaranta secondi con Armstrong e ha raddoppiato già all’8’ con Simonetto. A metà ripresa i padroni di casa hanno chiuso i conti grazie al gol di Artesani (rete della bandiera neroverde di Vedovati nel finale), conquistando il quarto risultato utile consecutivo. Prestazione travolgente anche del, 4-1 in rimonta a Verona. I nerazzurri - subito in svantaggio al 6’ dopo l’eurogol gialloblù di Agbonifo - hanno dilagato con la doppietta di De Pieri, la rete di Venturini e l’autogol di Kurti. Terza vittoria di fila per i ragazzi di Zanchetta che agguantano per ora in vettae Roma (in campo oggi a Cesena) e scavalcano sempre momentaneamente la Fiorentina, impegnata questo pomeriggio alle 16 contro la Cremonese.