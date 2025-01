Sport.quotidiano.net - Primavera. Due pali fermano gli azzurrini a Udine

se 1 Empoli 1SE: Cassin, De Paoli, Demiroski (78’ Barbaro), De Crescenzo (78’ Conti), Shupza, Bozza, Bonin (68’ Peijcic), Del Pino, El Bouradi (78’ Cosentino), Marello, Di Leva. All.: Gutierrez. EMPOLI: Versari, Moray, Bacci, Asmussen (64’ Mazzi), Monaco (46’ Gravelo), Falcusan, Huqi (64’ Barsotti), Mannelli (87’ Bagordo), Bembnista, Popov, Olivieri. All.: Birindelli. Arbitro: Zago di Conegliano. Reti: 45’ Di Leva; 72 Bacci.- L’Empoli torna con un punto dal turno infrasettimanale ae tante recriminazioni per i duecolpiti. Il primo in avvio con Popov, l’altro all’81’ con Bacci, che poco prima aveva ristabilito la parità. Gravelo invece sfiora il colpaccio proprio allo scadere con un diagonale che finisce di un soffio a lato. L’se passa in vantaggio con Di Leva, dopo che al 33’ Versari aveva salvato su Bonin: poco doposi ripete su El Bouradi, al 56’, prima del finale tutto di marca empolese.