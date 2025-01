Quotidiano.net - Prezzo energia elettrica in Italia 2024: calo medio ma picchi recenti preoccupano

Leggi su Quotidiano.net

Nel, inilannuo all'ingrosso dell'elettricità è sceso a 108,5 euro al megawattora, in diminuzione di 18,7 euro al megawattora rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i valori medi delle ultime settimane hanno superato i 130 euro al megawattora (ieri era pari 145 euro): la situazione attuale, sebbene ancora lontana daidel 2022, è oggetto d'attenzione da parte del Governo. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione alla Camera sulle misure del governo contro il caro. "In, ildell'è determinato nel 70% delle ore dalla generazione termoa gas, nonostante questa pesi poco più del 40% sulla generazione complessiva - ha spiegato Pichetto -. Per questa tipologia di impianti, al costo della materia prima gas si somma il costo della Co2, che sul mercato Ets ha fatto registrare nelildi circa 65 euro a tonnellata, equivalente a circa 25 euro al megawattora.