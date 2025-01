Lortica.it - Presentazione del libro Racconti Onirici di Marco Grosso

Sabato 25 gennaio 2025 alle ore 17, l’Associazione Culturale Ezechiele APS del Mosaico di Andreina, presenta a Pergentino Spazio delle Arti in via Cavour, Ex Oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino ildell’autore, giornalista, scrittore e critico musicale. L’antologia riunisce quarantanovebrevi, ciascuno accompagnato da un’illustrazione che ne sottolinea il tema.L’autore esplora una varieta di generi, tra cui fantascienza, distopia, storia alternativa,horror, fantasy, thriller e flusso di coscienza.Ogni racconto é un microcosmo narrativo che offre prospettive uniche e originali,creando insieme un mosaico piu ampio di storie interconnesse.Le narrazioni sono state sviluppate a partire da appunti di sogni e osservazioni dellavita quotidiana, trasformando esperienze personali e suggestioni in scenariautosufficienti e coinvolgenti.