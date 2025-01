Cesenatoday.it - Pre e post scuola, mensa e trasporto: tutte le informazioni per le iscrizioni all'anno scolastico 2025-2026

Leggi su Cesenatoday.it

Da martedì 21 gennaio si può presentare la domanda per l’iscrizione aper l’. Per farlo c’è comunque tempo fino alle ore 20 di lunedì 10 febbraio, come si legge nella nota ufficiale del Ministero dell’istruzione e del Merito ma anche sul sito del Comune di Cesena.Per le.