Sport.quotidiano.net - Prato, altri due innesti: ecco Di Stefano e Innocenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 23 gennaio 2025 - Due nuoviper il. Il primo risponde al nome di Davide Di. Si tratta di un centrocampista classe '99, cresciuto nelle giovanili del Catania, con il quale ha debutto anche in serie C. Il calciatore siciliano conosce benissimo la serie D, avendo collezionato in carriera oltre 200 presenze in categoria, vestendo le casacche di Rimini, Acireale, Sancataldese, Folgore Caratese, Termoli, Ragusa e Albenga. Albenga dove ha lavorato nella prima parte di questa annata proprio con Mariotti e Virdis, decisivi per il suo approdo a. Dopo la parentesi con la società ligure, Diha messo a referto 13 presenze con il Ligorna, formazione che milita nel girone A di serie D. In totale, ha segnato due reti e servito 10 assist da inizio stagione. L'altro nuovo rinforzo biancazzurro è Luca, classe 2003 in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo e, all’occorrenza, anche sulla fascia sinistra.