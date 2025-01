Quotidiano.net - Polemica su Ovadia:: "Legittima l’azione di Hamas il 7 ottobre". E il sindaco se ne va

Si è tolto la fascia tricolore daquando ha sentito Moni(foto) dire chedicontro Israele è stata pienamente. Un gesto di dissenso e sdegno, quello deldi Pontremoli Jacopo Ferri per l’intervento, ritenuto aspro e violento, dell’attore invitato dalla Provincia di Massa Carrara alla cerimonia per il Giorno della Memoria a Palazzo Ducale davanti all’assemblea, ai sindaci e agli studenti. "Visto che la manifestazione stava diventando un lungo comizio me ne sono andato – dice Ferri – . L’intervento non c’entrava nulla con il tema dell’incontro. Ma ho visto che anche altri presenti alla cerimonia sono rimasti turbati dalle parole di, che non può tenere questi discorsi di fronte agli studenti e senza contraddittorio". Ferri racconta il disappunto per il discorso dell’artista ebreo, invitato a commentare un ricorrenza dedicata a ricordare la Shoah.