Percorsi abilitanti da 30 CFU ex art 13 anno accademico 2024 25 | BANDI aperti e REQUISITI di accesso

Leggi su Orizzontescuola.it

Le Università stpubblicando in questi giorni iper l'attivazione deida 30 CFU ex art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023 afferenti all'/25 riservati ai docenti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o grado di scuola o specializzazione sostegno.L'articoloda 30 CFU ex. art. 13/25:di